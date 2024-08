Im Sommer Tourist in der eigenen Stadt spielen

Auf all jene, die ihren Sommerurlaub noch vor sich haben und in heimischen Gefilden bleiben, wartet jetzt ein heißes Angebot. Die Tourismusinitiative „Erlebe Deine Hauptstadt“ will in Österreich lebenden Menschen in den nächsten Wochen wieder Lust auf neue Entdeckungen in Wien machen. Bis inklusive 8. September 2024 warten daher spezielle Angebote zu unschlagbaren Konditionen auf Wienbesucher.