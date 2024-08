Mittelalterliche Siedlung nahe München freigelegt

Die Ausgrabungen in Bayern würden seltene und umfassende Einblicke in die Entwicklung und Organisation hochmittelalterlicher Siedlungen in der Region bieten, berichten Experten des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege (BLfD). Möglicherweise könnten Recherchen in historischen Karten oder anderen schriftlichen Quellen einen Ortsnamen liefern, heißt es.