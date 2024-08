Debatte über Bundeswehr-Beistand für Israel

CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter forderte die Ampel-Koalition auf, dem bedrohten Land ein entsprechendes Angebot zu machen. Die Kanzlerpartei betonte in diesem Zusammenhang, dass der Schutz Israels deutsche Staatsräson sei. „Dies ist ein klares Versprechen mit sehr hoher Verantwortung. Im Ernstfall müssen diesen großen Worten auch die entsprechenden Taten folgen“, betonte SPD-Abgeordneter Andreas Schwarz gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Gleichzeitig hielt er fest: „Bisher liegen keine Anfragen aus Israel vor. Ich gehe aber davon aus, dass die Bundesregierung darauf vorbereitet ist und in dieser Frage mit Israel und den westlichen Verbündeten in Kontakt steht.“