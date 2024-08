Nagetier verursachte Stromausfall auf Flughafen

Ein Nagetier – offenbar ein Siebenschläfer – hat große Teile der Stromversorgung am größten deutschen Flughafen in Frankfurt über Stunden lahmgelegt. Es verursachte gegen 22.45 Uhr am Montagabend einen Kurzschluss in einem Umspannwerk, wie das Energieunternehmen Syna berichtet. In der Folge fiel der Strom aus und es entwickelte sich Rauch, sodass die Flughafenfeuerwehr anrückte. Erst gegen 03.21 Uhr wurde das Netz nach Umschaltungen wieder mit Strom versorgt.