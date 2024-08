„Wir werden bald die Milchstraße verlieren!“

Zehn Prozent mehr Nachtlicht wird pro Jahr ausgestrahlt. Wenn es so drastisch weiter geht, wird die Milchstraße bald auch aus Niederösterreich nicht mehr sichtbar sein. Die Sternwarten des Landes fordern, am 6. September, Außenlicht abzudrehen und laden zum Blick in den Himmel in Form verschiedenster Veranstaltungen.