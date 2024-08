Literarische Spurensuche am klebrig süßen Abgrund

Ihre Heldin Anja flüchtet sich aus der Gegenwart – wo sie es nicht geschafft hat, in die Fußstapfen ihrer Mutter und Oma zu treten, und als Pflegerin Erfüllung zu finden – in die Welt ihrer Jugend. Doch dieser Verzweiflungsakt muss freilich scheitern. Am deutlichsten wird das an der Freundschaft zu Magda, die frisch verliebt in Volker ist – eine Beziehung, die Anja als toxisch interpretiert und doch nichts dagegen unternehmen kann, dass ihre Jugendfreundin ihr entgleitet – wie auch der Rest ihres Lebens.