Das „Flüsterzweieck“ sagt lautstark Servus

„Ihr seid zu schräg, um Geld zu verdienen“

Und da waren sie nun, zwei junge Frauen, die absurde theatralische Sketches auf die Bühne brachten und so gar nicht in die Kabarett-Szene passen wollten: „Uns wurde von Anfang an der Untergang vorhergesagt. Es hat immer geheißen: Ihr seid zu schräg, um damit Geld verdienen zu können.“