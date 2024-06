Bachmannpreis: „Macht man einmal und nie wieder“

Am Mittwoch starten in Klagenfurt die 48. Tage der deutschsprachigen Literatur. Der steirische Dramatiker und Autor Ferdinand Schmalz wird das Wettlesen mit seiner „Rede zur Literatur“ eröffnen. Er ist einer von zwei Steirern, die in den vergangenen Jahren den Bachmannpreis gewinnen konnten. Mit Ulrike Haidacher ist auch heuer eine Steirerin im Rennen.