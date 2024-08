Eine starke Wette für ein volles Stadion

So wurde für St. Pöltens Frauen, die am 4. September in der Königsliga in Georgien gegen Neftçi (Aserb) starten, eine GmbH gegründet – spusu, seit 2019 dabei, ist Investor. CEO Franz Pichler: „Wir wollen, dass sich die Spielerinnen, die alle beim SKN angestellt sind, voll auf Fußball konzentrieren und top-professionell arbeiten können.“ Und mittelfristig ein Topteam in Europa werden.