„Enzo Diessl ist aber Europas größtes Talent!“

Weißhaidinger in Gruppe A

Am Montag wird’s dann auch ernst für Diskus-Star Lukas Weißhaidinger! Der Oberösterreicher, der nach Bronze bei EM, WM und Olympia heuer in Rom sogar EM-Silber gewonnen hatte, bestreitet seine Qualifikation. Er wurde in Gruppe A gelost, die um 10.10 Uhr im Stade de Prince beginnt. Für eine Direkt-Qualifikation fürs Finale am 7. August sind 66,00 m gefordert. Eine Weite, die aus der Erfahrung her nicht unbedingt für den Aufstieg notwendig sein wird. Sollten nicht zwölf Diskuswerfer diese geforderte Weite schaffen, wird das Feld mit den Nächstplatzierten aus den beiden Quali-Gruppen aufgefüllt.