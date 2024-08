Frau starb bei Unfall: Mann brach in Tränen aus

Angehörige unter Schock

Als die Rettung, Feuerwehr, Polizei und das Team des Notarzthelikopters C16 im Einsatz waren, tauchte bereits der Mann der Toten in Begleitung am Unglücksort auf. Die Angehörigen standen unter Schock. In ihrem Kummer brachen sie in Tränen aus. Sofort betreuten Helfer den verzweifelten Mann.