„Sau schlecht“, aber „so schön“: Tränen live im TV

Ausgezogen war der 28-Jährige, als dritter Österreicher nach Andres Berger (1988) und Martin Lachkovics (2000) das olympische Semifinale über 100 m zu erreichen. Davon war er mit seiner mit Abstand heuer schlechtesten 100-m-Zeit meilenweit entfernt. „Ich hatte mir so viel vorgenommen, wollte alles zeigen, was ich kann.“ Aber in den vergangenen sechs Wochen hatte er drei Wochen krank im Bett verbracht und „nur ein vernünftiges Training auf die Bahn gelegt. So hatte ich komplett meine Form verloren.“ Er hatte sich so sehr auf seine ersten Olympischen Spiele gefreut. Und dann das! „Aber ich bin stolz, hier für Österreich an den Start gegangen zu sein!“, sagte Markus Fuchs. Und dann brach es aus ihm heraus. Tränen über Tränen. Lange nicht mehr in der Lage, einen Satz herauszubringen …