Rangnick besucht Kiew und unterrichtet Trainer!

„... aber Lobanowskyj hatte neue Ideen!“

Rangnick offenbarte am Freitag vor Profi-, aber auch Akademietrainern einmal mehr, dass Walerij Lobanowskyj eines seiner Vorbilder in den 1980er-Jahren gewesen sei. „Zu Beginn meiner Trainerkarriere lernte ich Walerij Lobanowskyj kennen, der Dynamo Kiew zum Training nach Deutschland holte. In Ruith habe ich mir jedes Training von Lobanowskyjs Mannschaft angesehen. Damals war der deutsche Fußball von einem gewissen Stereotyp geprägt, und niemand traute sich, bestimmte Grenzen zu überschreiten, aber Lobanowskyj hatte neue Ideen. Das war meine erste Erfahrung mit einer anderen Vision des Fußballs“, sagte der 66-Jährige.