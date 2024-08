Die Kunst, ein Twinni zu lutschen

Ein Twinni richtig zu lutschen, ist eine Wissenschaft. Allein schon die Erlangung der Erkenntnis, wie sich der Schokoladenüberzug herunterknabbern bzw. mit der Zunge wegschieben lässt. Dann die Kunst, es an allen Seiten gleichmäßig zu schlecken, nicht zu schnell und nicht zu langsam, damit das klebrige Eiswasser nicht die Finger hinabläuft. Dazu bedarf es einer hohen Fertigkeit im Fühlen von Außen- oder Raumtemperatur. Davon hängen nämlich Eile oder Ruhe im Verzehr so eines genialen Twinni ab. Und schließlich das Bangen auf den exakt richtigen Zeitpunkt, wann das Twinni in der Mitte gebrochen werden darf. Dieses Erspüren, wann es so weit ist, dieses Kribbeln: „Bricht es sauber in zwei Hälften oder nicht?“ Ein Twinni, das nicht sauber in der Mitte bricht, ist schade um das ganze Geld. Es verdirbt einem den Genuss. Ich werde da noch lange wissenschaftlich tätig sein müssen. Meine Söhne auch.