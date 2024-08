Betrunken mit dem Auto gegen Baum gekracht

Ein 23-jähriger Mann ist dafür verantwortlich, dass auf der Bregenzer Rheinstraße (Vorarlberg) nun ein Baum weniger steht: Der Mann hat sich am Mittwoch gegen 23.15 Uhr in seinen Wagen gesetzt und lenkte diesen in Richtung Fußach. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung (über 0,8 Promille) verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und krachte damit gegen einen Baum am Straßenrand.