Überflutete Straßen und Erdrutsche in Deutschland

Ferienlager verwüstet

In Brexbach im Saarland wurde gar ein Ferienlager auf einem ehemaligen Bundeswehrgelände verwüstet. Verletzt wurde niemand. Laut einer Sprecherin des Landkreises Kassel setzte der Regen am Donnerstagabend ein und dauerte bis in die Nacht. In der Region seien Straßen unterspült, Bäume ausgerissen sowie Keller und Erdgeschosse überflutet worden.