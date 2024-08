Till Lindemann erstattet Anzeige gegen „Spiegel“

In einer Pressemitteilung vom Donnerstag heißt es: „Obwohl diese Ungereimtheit bereits anlässlich der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht am 25.08.2023 gerügt worden war, nahm der , Spiegel‘ hierzu erst eine Woche vor der Verhandlung im Berufungsverfahren Stellung und reichte zwei bislang unbekannte eidesstattliche Versicherungen ein. Dabei musste der ,Spiegel‘ einräumen, dass die ursprünglich eingereichten eidesstattlichen Versicherungen nicht von ,Zoe‘ und ,Sophie W.‘ stammten. Aufgrund eines Versehens des eigenen Prozessbevollmächtigten und seines Sekretariats seien bei Einreichung der eidesstattlichen Versicherungen verschiedene Fassungen miteinander vertauscht worden, so der ,Spiegel‘“.