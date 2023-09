Lindemann: Einstweilige Verfügung gegen den ORF

Vor den Rammstein-Konzerten im Juli 2023 in Wien veröffentlichte der ORF die Schilderung einer Frau aus Österreich, die behauptete, von Lindemann auf das Gesäß geschlagen worden zu sein. Am Freitag informierten die Anwälte des Sängers in einer Presseerklärung darüber, dass das Landgericht Hamburg eine einstweilige Verfügung den Bericht betreffend erlassen hat.