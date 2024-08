Wie Mick Jagger und sein Sohn Olympia verfolgen

Lady Gaga über Simone Biles: „Ihre Stärke ist unvorstellbar“

Die beiden Musik-Superstars Ariana Grande und Lady Gaga bewunderten die Flugshows von Biles ebenfalls gebannt. Letztere meinte: „Ich bin so dankbar, dass ich so nah dabei war und diese unglaubliche Frau erleben durfte. Ihre Stärke und ihr Talent sind unvorstellbar.“ Der mit 10.000 Kristallen und Perlen von Swarowski besetzte Glitzer-Turnanzug von Biles im Wert von 5000 Dollar passte natürlich auch perfekt in diesen Stars-und-Sternchen-Rahmen.