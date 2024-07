Zweijähriges Mädchen bei Hitze in Auto eingesperrt

Das Kleinkind war am Mittwoch mit ihrer Großmutter unterwegs, als sich das Auto nach dem Aussteigen plötzlich selbst versperrte: Immer noch im Auto lagen die Schlüssel und das zweijährige Kind. Versuche, das Fahrzeug selbst zu öffnen, scheiterten – die Oma schlug Alarm. Schließlich geht es in einem solchen Fall um jede Minute. Mittwoch herrschten in Klagenfurt über 30 Grad Celsius!