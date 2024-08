Perfekte Sommer-Highlights für jede Altersgruppe

Am Wochenende geben in OÖ zahlreiche Konzerte den Ton an. Das Trio Wellcaru sorgt etwa in Bad Schallerbach für musikalische Unterhaltung, rockige Sounds stehen hingegen in der Linzer Sandburg am Programm. Aber auch bei Kindern kommt keine Langeweile auf: Die Sport-Aktion JUMP bietet in Ulrichsberg und Unterweitersdorf Möglichkeiten, sich bei Spielen zu beweisen und dabei ordentlich auszupowern.