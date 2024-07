Passagierzahlen-Absturz! Airport Mekka für Läufer

Von der Infrastruktur her ist es auch möglich, denn die Passagierzahlen des Jahren sind unerfreulich. Der Airport wird nach der Lilihill-Bruchlandung heuer ja wieder von öffentlicher Hand betrieben. Von Jänner bis Mai 2024 wurden am Airport 46.039 Passagiere abgefertigt. Im Jänner gab’s im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 47 Prozent an Fluggästen, auch der Februar, März (jeweils minus 40 Prozent) und Mai (minus 10 Prozent) liegen klar unter den Vorjahreswerten. Nur der April brachte eine Steigerung von 11 Prozent. Von allen Flughäfen Österreichs hatte Klagenfurt heuer den stärksten Rückgang an Passagieren. Von den sechs rot-weiß-roten Airports ist man Fünfter, Linz ist Letzter.