Hochbetrieb bei den „Babymachern“

Der Anti-Baby-Wille wird im Burgenland immer größer, wie auch die Zahl jener Paare, die in der Fruchtbarkeitskrise stecken. Warum das so ist, weiß Reproduktionsmediziner Kazem Nouri, der im Institut für Kinderwunsch in der Klinik Oberpullendorf auch Krebspatienten den Traum vom Wunschkind erfüllt.