Regelungen bei Anpassung von Energiepreis nötig

Änderungskündigung kann zur Abschaltung führen

Will das Energieunternehmen aber den bestehenden Preis nicht halten, werden die Kunden gekündigt und gleichzeitig wird ein neues Angebot gemacht. Die gesetzliche Kündigungsfrist beträgt acht Wochen. Gibt es auf die Kündigung keine Reaktion, folgt nach weiteren 14 Tagen die Abschaltung durch den Netzbetreiber, weil kein Liefervertrag mehr besteht. Der Oberste Gerichtshof hat festgehalten, dass Energieunternehmen berechtigt sind, Lieferungsverträge zu kündigen. Hier müssen die Kunden also reagieren: Entweder nehmen sie das neue Angebot an oder suchen mit Hilfe des Tarifkalkulators der E-Control einen neuen Lieferanten.