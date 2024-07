Reisebus durchbricht Hecke und kracht in Wohnhaus

Am Montagabend kam es in Dornbirn (Vorarlberg) zu einem Unfall mit einem Reisebus. Der Lenker verlor aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein tonnenschweres Gefährt, rammte zuerst ein anderes Fahrzeug und krachte schließlich in die Fassade eines Wohnhauses, das dabei ordentlich in Mitleidenschaft gezogen wurde.