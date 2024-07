Altenhuber/Tiefenthaler rudern ins Semifinale

Das rot-weiß-rote Duo belegte am Montag im Hoffnungslauf nach einer starken Leistung in 7:17,77 Minuten den zweiten Platz, wodurch sie sich ihr Olympia-Ziel eines Top-12-Platzes erfüllten. Das Semifinale der besten zwölf Boote findet am Mittwoch statt, das Finale am Freitag.