Russell disqualifiziert – Hamilton erbt Spa-Sieg

Für Mercedes wäre es der erste Doppelsieg seit November 2022 in Sao Paulo, damals hatte ebenfalls Russell vor Hamilton gewonnen. „Was für eine Leistung!“, rief Russell nach der Zieldurchfahrt. Als „Reifenflüsterer“ bezeichnete ihn Mercedes-Teamchef Toto Wolff. „Überwältigende Strategie“, lobte Russell die gesamte Mercedes-Crew. „Wir haben diesen Sieg heute in unserer Strategiesitzung definitiv nicht vorhergesehen. Die Reifen haben sich großartig angefühlt, also habe ich immer wieder gesagt: Wir können den Ein-Stopp fahren, wir können den Ein-Stopp fahren“, erklärte er.