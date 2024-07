Blanke Wut auf Schiri: „Sie hat mich getötet!“

„Nein, nein, nein, was soll das?“

Fassungslos gestikulierte und brüllte er aufgebracht in Richtung von Chichon, drohte mit dem Zeigefinger und hatte dabei noch immer seinen Säbel in der Hand. „Check, check!“ forderte der Georgier wütend, „nein, nein, nein, was soll das?“ Einen weiteren Check gab es jedoch nicht, die Schiedsrichterin verließ bald nach ihrer finalen Entscheidung die Halle – zum großen Ärger von Bazadze.