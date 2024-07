Unwetter: Surfer und Boote am Wörthersee in Not

Zu Mittag zog eine Gewitterfront bereits über Teile Oberkärntens. Umgestürzte Bäume im Bezirk Spittal wurden gemeldet. Am Nachmittag zog die Gewitterzelle weiter in Richtung Zentralraum. „Auch hier wurden wegen des Sturmes mehrere umgefallene Bäume gemeldet“, gibt die Landesarlam- und Warnzentrale bekannt und weiter: „Auch die Wasserrettung musste ausrücken. Denn Surfer und Bootsführer seien in Seenot geraten.“ Die Wasserrettung macht deshalb auch Kontrollfahrten, um die Leute an Land zu holen.