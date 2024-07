Zivilschutz warnt vor Unwettern in der Steiermark

„Am frühen Nachmittag sind Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel zu erwarten!“ Eine Warnung, die in diesem Sommer für die Steirerinnen und Steirer leider nichts Neues ist. Starkregen, Sturmböen und teilweise auch Hagel könnten am Sonntagnachmittag und -abend die Südsteiermark treffen. „Die gefährlichste Zeit ist von 14 bis 18 Uhr, danach setzt sich von Norden her rasche Wetterberuhigung durch“, heißt es.