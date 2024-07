Österreicherin stirbt bei Horror-Crash in Italien

Die Mutter, ihr Partner und das einjährige Kind waren mit dem Auto auf Höhe des Flughafens in Richtung Süden unterwegs gewesen und kollidierten dort bei der Einfahrt auf einen Rastplatz mit einem geparkten Lkw. Die Frau am Beifahrersitz verstarb noch am Unfallort, während der Mann am Steuer schwer verletzt wurde.