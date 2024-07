Komponist Wolfgang Rihm 72-jährig verstorben

Rihm wurde am 13. März 1952 in Karlsruhe geboren. Schon mit elf Jahren machte das Wunderkind die ersten Kompositionsversuche. Später studierte er, noch als Schüler, Komposition an der Hochschule für Musik und ging dann nach Köln, um bei Karlheinz Stockhausen zu lernen. 1985 wurde er Professor für Komposition an der Karlsruher Musikhochschule HfM.