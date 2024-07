Bayern-Abgang? Serge Gnabry spricht Klartext

„Ich will gesund bleiben und wieder angreifen“

Gnabry habe noch einen Vertrag über zwei Jahre beim Rekordmeister und „auch nicht gesagt, dass ich gehen will“, so der 45-malige Nationalspieler. Nach anhaltenden Verletzungsproblemen wolle er „wieder in Form kommen und so performen, wie man das von mir gewohnt ist. Ich will gesund bleiben und wieder angreifen. Ich glaube an mich und weiß, was ich der Mannschaft geben kann.“ In der Vorsaison war Gnabry nach einem Unterarmbruch und zahlreichen Muskelblessuren lediglich auf 20 Einsätze gekommen.