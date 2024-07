Diese Royals beehren die Olympischen Spiele 2024

Königin Mary und König Frederik von Dänemark schnitten am Donnerstag äußerst gut gelaunt und in Sommerlaune das Band bei der Eröffnung des dänischen Pavillons in Paris durch. Die Königin trug dabei einen äußerst eleganten und zugleich auffälligen roten Hosenanzug mit weiten Beinen, der farblich zu dem Band passte.