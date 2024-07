Eisberg wanderte von Venedig an den Wolfgangsee

Touristen zücken ihre Handys am Seeufer in St. Wolfgang im Salzkammergut. Aus dem türkisgrünen Wasser ragt ein etwa drei Meter hoher Eisberg, der die Urlauber in Staunen versetzen soll. Auch wenn sich der eine oder andere dieses Naturphänomen vielleicht größer vorstellen würde, tut die von Helidon Xhixha entworfene Kunstinstallation das, was sie soll: Sie erzeugt Aufmerksamkeit.