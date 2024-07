Abzock-Tour: Fahrende Handwerker mit neuer Masche

Fallen Sie nicht auf vermeintliche Top-Angebote herein

Daher empfiehlt Karin Hinteregger, Leiterin der Arbeiterkammer Konsumentenschutzabteilung, sich gar nicht erst auf solche Geschäfte einzulassen: „Fallen Sie nicht auf die vermeintlichen Top-Angebote herein und lassen Sie sich nicht an der Haustür unter Druck setzen, denn genau damit versuchen die Betrüger, ihre Opfer zu ködern. Genehmigen Sie keine Arbeiten und leisten Sie keine Anzahlungen!“