Bologna, Bergamo, Frankfurt? Das sagt Sturms Prass

„Noch nichts finalisiert“

Grund genug, beim ÖFB-Teamspieler selbst nachzufragen, wie der Stand der Dinge ist. Sind‘s gerade stressige Zeiten? „Warum?“, fragt Prass. „Klar gibt es einige Anfragen und es wird von einigen Seiten verhandelt, was ich weiß, aber gestresst bin ich nicht. Die Situation ist ja eine sehr gute“, so der Mittelfeldstar, der aber weiß, was er am SK Sturm hat. Zu einem bevorstehenden Auslandsdeal will sich der Oberösterreicher, dessen Transfer nach Frankreich im vergangenen Winter im letzten Moment geplatzt ist, noch nicht gratulieren lassen. „Das ist nicht angebracht. Es ist noch nichts finalisiert, es steht vieles im Raum.“ Es bleibt spannend.