„Wir steuern auf heißesten Juli aller Zeiten zu“

Nach Wochen der extremen Hitze können Steirer derzeit etwas durchatmen. Dennoch dürfte sich auch der Juli in die Wetter-Rekordserie der jüngeren Vergangenheit einreihen: „Im Moment schaut es so aus, als würden wir auf den heißesten Juli, der je in Graz gemessen wurde, zusteuern“, sagt Meteorologe Andreas Gobiet von der Geosphere Austria.