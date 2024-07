Hitzige Debatte um 25 Millionen als Finanzspritze

Kritik an West-Ost-Gefälle

„Wir warten seit Jahren auf eine echte Unterstützung der Gemeinden durch Türkis-Grün, doch die Bundesregierung legt die Hände in den Schoß“, entgegnet Doskozils Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Sie kritisiert das West-Ost-Gefälle bei der Verteilung der Gemeindemittel. In Vorarlberg kommen auf jeden Bürger 11,40 €, im Burgenland nur 8,50 €.