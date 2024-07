Messerstecher verwundet britischen Soldat schwer

Nach Informationen von PA wurde der Soldat, der zwischen 40 und 50 Jahren alt ist, in der Nähe einer Kaserne in Gillingham angegriffen. Der Verdächtige soll auf einem Motorrad geflohen sein. Ermittler nahmen ihn später fest und stellten mehrere Messer sicher. „Wir werden weiterhin eng mit der Polizei in Kent zusammenarbeiten, um zu verstehen, was vorgefallen ist, und um die Ermittlungen zu unterstützen“, zitierte PA einen Sprecher der Armee.