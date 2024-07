Bei Industrie gilt ab 2025 „das Prinzip Hoffnung“

„Teilzeitrepublik“ Österreich

„Bis 2030 sollte diese Quote auf 40 Prozent sinken. Wir brauchen einfach einen effizienteren Staat“, betont der IV-Präsident. Ein weiteres großes Problem ist die Arbeitszeit. „Wir sind leider mit 30 Prozent Anteil eine Teilzeitrepublik, liegen in der EU damit auf Platz 2. Und das liegt nicht nur an der Betreuungsproblematik“, erklärt Claudia Mischensky. „Wenn wir nur 30 Minuten täglich mehr arbeiten würden, könnten wir unser derzeitiges BIP-Wachstum verdoppeln.“