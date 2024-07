Burschen krachten mit Mofas gegen den selben Stein

Zwei Jugendliche im Alter von 15 Jahren (beide aus dem Bezirk Vöcklabruck) fuhren am Dienstag gegen 22:45 Uhr in Regau mit ihren beiden Mopeds in Fahrtrichtung Oberregau. Einer fuhr vor dem anderen mit ca. 20 bis 30 Metern Abstand und mit etwa 45 bis 50 km/h. Dabei stieß der vordere Fahrer frontal gegen einen Randstein und kam folglich zu Sturz.



Schlechte Beleuchtung

Der hinter ihm fahrende Freund stieß auch mit demselben Randstein frontal zusammen und kam ebenfalls zu Sturz. Beide Unfalllenker dürften sich aufgrund schlechter Beleuchtung in der Straßenführung getäuscht und den Randstein übersehen haben. Beide Lenker wurden unbestimmten Grades verletzt.