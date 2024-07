400.000 Kondome und eine Hotline für Whistleblower

Frisör, Post, Supermarkt, Schönheitssalon – ja, Athleten bleiben auch während der Olympischen Spiele Menschen, denen es in der Vorbereitung im Dorf auf den Tag X an nichts fehlen soll. Christoph Sieber sorgt als „Chef de Mission“ seit 2016 für den reibungslosen Ablauf aus rot-weiß-roter Sicht, weiß daher, dass Österreich diesmal in Saint-Denis den Jackpot gezogen hat.