Starker Tourismus, Industrie und Bau mit Problemen

Hopfner warnt vor „Deindustrialisierung“

Mit einem Exportwert pro Kopf von 32.366 Euro liegt Vorarlberg im Bundesländervergleich an zweiter Stelle hinter Oberösterreich. Wichtigster Handelspartner ist und bleibt mit großem Abstand Deutschland, das im Jahr 2023 allein 28 Prozent der Vorarlberger Exporte (rund 3,7 Milliarden Euro) bezog und 37 Prozent der Importe lieferte (rund 3,5 Milliarden Euro). Insgesamt 60 Prozent der Vorarlberger Exporte gingen in die EU, umgekehrt kommen 65 Prozent der Importe aus diesen Ländern. Die Industrieproduktion in Vorarlberg ist im vergangenen Jahr um 4,5 Prozent gesunken, auch die Baubranche verzeichnete merkliche Einbußen. Ausgesprochen positiv verlief hingegen die Entwicklung im Tourismus: In der Sommersaison 2023 haben 1,4 Millionen Urlaubsgäste (+6,9 Prozent) fast 4,5 Millionen Übernachtungen (+4,2 Prozent) gebucht.