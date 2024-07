So starten Sie nach einem Burn-out wieder durch

„Nein!“ sagen, fiel Marion Kanitsch immer schon schwer, egal ob beruflich oder privat. Um es allen recht zu machen und ihren „eigenen perfektionistischen Ansprüchen“ zu genügen, gab die 49-Jährige, die erst als Vorstandsassistentin und dann als Marketingfachfrau arbeitete, stets 100 Prozent – auch in Situationen, in denen sie bereits keine Kapazitäten mehr hatte und an die Grenzen ihrer Belastbarkeit stieß.