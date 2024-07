Formel 1 bald bei Olympia? So reagieren die Fahrer

Leclerc: „Es ist definitiv möglich“

Zum Leidwesen von Charles Leclerc, der als Fackelträger in seiner Heimat Monaco einen Vorgeschmack auf Olympia bekam. „Es wäre großartig, Motorsport bei den Olympischen Spielen zu haben“, sagte der Ferrari-Fahrer. „Um alle mit demselben Auto fahren zu können, muss man sich natürlich entscheiden, welche Strecke man fahren will, welchen Abtrieb, welche PS-Zahl und so weiter. Aber es ist definitiv möglich.“