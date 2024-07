Abwassermonitoring zeigt: Viruslast steigt an

Impfordination in Dornbirn

Wer sich gegen das SARS-CoV2-Virus impfen lassen will, hat ab 1. August die Möglichkeit dazu. Den Pieks gibt es in der Impfordination des Landes, im Dornbirner Färberareal, oder beim Hausarzt. „Empfohlen wird die Impfung für Menschen ab 60 Jahren. Es ist ein präventives Angebot und nicht aus der Not geboren“, erklärt Bernhard, der keine große Gefahr für den Herbst sieht.