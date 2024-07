Wien: Frau und Vierbeiner mit Tritten malträtiert

Was ein schöner Ausflug mit den beiden Hunden zum Hermannskogel in Döbling werden sollte, entpuppte sich für die 62-Jährige als Albtraum. Das Ergebnis: Ein entlaufener Hund, ein zweiter Vierbeiner mit Brustkorbprellung sowie zahlreiche Abschürfungen, Prellungen und ein gebrochener Mittelhandknochen samt Anzeige wegen schwerer Körperverletzung. Doch von Anfang an.