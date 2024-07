Waren Sie schon mal demonstrieren?

Die rechtsextreme Identitäre Bewegung Österreich hielt eine Kundgebung in Wien ab, begleitet von einer Gegendemo der Linken, bei der es zu Zusammenstößen mit der Polizei kam. Vermummte Personen versuchten, die Kundgebung zu stören, zündeten pyrotechnische Gegenstände und griffen Polizisten an. Es gab mehrere Festnahmen und verletzte Beamte. Kürzlich lud eine private Initiative zu einem Marsch gegen Israelhass und Antisemitismus in Linz ein. Waren Sie selbst auch schon einmal auf einer Demo?