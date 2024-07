Oberösterreichs Herren und Frauen der Ringe 2024!

Jahrelang haben die Athleten auf diesen Moment hingearbeitet, nun erfüllt sich für so viele Athleten ihr sportlicher Traum: Am Freitag wird in Paris das Olympische Feuer entfacht, starten die XXXIII. Spiele. Mit 10.500 Sportlern, 81 davon aus Österreich – und 18 aus Oberösterreich, der größten rot-weiß-roten Abordnung! „Wir freuen uns, dass auch Oberösterreicher in der Weltspitze mitmischen und wir so eine große Delegation stellen“, sagten Landeshauptmann Thomas Stelzer und Sportlandesrat Markus Achleitner über die insgesamt elf Athleten und sieben Sportlerinnen.